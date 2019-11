"Tödliche Finte": Mauthausener Autor lässt beim Clam-Sommer ermitteln

Abteilungsinspektor Oberbacher hat es wieder mit einem grausigen Mordfall im Bezirk Perg zu tun. Nach "Tödliche Gala" und "Tödliche Inszenierung" fordert im dritten Teil der Regionalkrimi-Serie eine "Tödliche Finte" sein ganzes kriminalistisches Können. Einmal mehr hat der Mauthausener Werner Wöckinger einige besondere Schauplätze aus dem Bezirk Perg in die Krimihandlung eingebaut.

Dieses Mal weilt der Inspektor gerade auf Urlaub in Grado, als ihn eine schockierende Nachricht ereilt: Sein Neffe Martin sitzt in Untersuchungshaft. Er soll nach einem Raufhandel in einer Diskothek seinen Kontrahenten, den Studenten Leo Heidrich, erschlagen haben. Während für die Kollegen vom Landeskriminalamt der Sachverhalt keine Zweifel über den Tathergang lässt, tauchen bei Oberbacher gleich eine ganze Menge an Fragezeichen auf. Unter anderen hat er den Bruder des Opfers, einen mit Drogen dealenden Security-Mann, als Verdächtigen im Visier. Auch Studienkollege Daniel Siegl hätte Grund gehabt, Heidrich aus dem Weg zu räumen.

Verfolgungsjagd bei Konzert

Und tatsächlich: Als Siegl in seiner Wohnung von einer Bombe zerfetzt wird, ist klar, dass der Fall in eine ganz andere Richtung geht und noch dazu viel größere Dimensionen annimmt, als sich Oberbacher jemals gedacht hätte. So nimmt die Handlung Fahrt auf und gipfelt in einer Verfolgungsjagd mit Festnahme während eines Open-Air-Konzerts von "Sunrise Avenue" beim Konzertsommer auf der Burg Clam.

Autor Werner Wöckinger wird "Tödliche Finte" (Verlag Federfrei) am Freitag, 22. November (19.30 Uhr), in der Rotkreuz-Ortsstelle Schwertberg und am 29. November (19.30 Uhr) im Einsatzzentrum Perg vorstellen.