Tischtennis-Team setzt Siegeslauf fort

Zwei Mal voll gepunktet hat das Herrenteam der Askö Glas Wiesbauer Mauthausen dieses Wochenende im unteren Playoff der Tischtennis-Bundesliga. Die Erfolge Nummer sechs und sieben in Folge wurden mit einem 4:2 am Samstag daheim gegen Feldkirchen und einem 4:1 in Wien gegen die SPG Flötzersteig / Sportclub eingefahren. "Besonders erfreulich ist, dass unser Youngster Martin Schaumberger in einem dramatischen Fünf-Satz-Match gegen Tobias Siwetz sein erstes Einzelmatch gewinnen konnte und somit seine aufsteigende Form unter Beweis stellte", resümiert Teamkapitän Bernhard Kinz-Presslmayer.

Das Sonntagsspiel bei Sportclub/Flötzersteig war aus Sicht der Gastgeber mit schlechten Voraussetzungen gestartet: Da Legionär Kutis nicht aus der Slowakei ausreisen durfte, traten nur zwei Spieler gegen die Mauthausener an. Kinz-Presslmayer gewann beide Einzelpartien sowie gemeinsam mit Martin Leonhartsberger das Doppel. Eine Partie ging kampflos an Mauthausen, das nun auch nach Verlustpunkten die Tabellenführung innehat, da das Verfolger-Duell zwischen Kuchl und Kennelbach mit einem Unentschieden endete.