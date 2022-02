Tischtennis-Krimi brachte eine knappe Niederlage

Gleich zum Auftakt musste sich Mauthausens Simon Oberfichtner gegen Stefan Leitgeb mit 0:3 geschlagen geben. Anschließend konnte Bernhard Kinz-Presslmayer Oscar Rivera mit 3:2 in die Knie zwingen. Martin Leonhartsberger brachte sein Team anschließend mit einem ungefährdeten Sieg gegen Maier auf 2:1 in Führung. Fortan hatten freilich die Tiroler das Heft in der Hand: Der Tabellenführer gewann das Doppel 3:1. Die weiteren Einzel gingen knapp jeweils mit 3:2 an Rivera und Leitgeb. Besonders bitter: Kinz-Presslmayer konnte im Entscheidungssatz eine 8:4-Führung nicht über die Ziellinie bringen. In der Tabelle rutschte Mauthausen damit auf den vierten Rang ab.