Tischtennis-Bundesliga: Mauthausen übernahm Tabellenspitze

Zu einem Oberösterreich-Derby kam es am Samstag im Unteren Playoff der Tischtennis-Bundesliga der Herren. Muki Ebensee hieß dazu die Askö Glas Wiesbauer Mauthausen willkommen. Für Martin Leonhartsberger und Simon Oberfichtner war dieses Derby ein spezielles Spiel, kehrten sie doch damit an ihre ehemalige Wirkungsstätte zurück.

Doch Zeit für Sentimentalitäten blieb nur wenig. Leonhartsberger setzte gleich zum Auftakt mit seinem 3:0 gegen Jonas Promberger ein Statement und revanchierte sich damit auch für die Niederlage in der Hinrunde. Danach kam aber ebenso deutlich Bernhard Kinz-Presslmayer gegen Christian Wolf unter die Räder. Simon Oberfichtners 3:0 gegen Ivan Karabec brachte dann wieder Mauthausen in Führung. Diese wurde dann von den Mühlviertlern in einem dramatisch verlaufenden Doppel ausgebaut: Mit 3:2 gewannen Oberfichtner und Kinz-Presslmayer gegen Karabec und Wolf.

Im letzten Spiel sah Kinz-Presslmayer nach 2:0-Satzführung gegen Promberger bereits wie der sichere Sieger aus, doch der junge Ebenseer schaffte den Satzausgleich und führte im fünften Satz sogar schon mit 7:4, ehe Kinz-Presslmayer die Partie mit 11:8 doch noch zu seinen Gunsten entschied.

Mit diesem Sieg übernahm Mauthausen (26 Punkte) nun auch die Tabellenführung vor Kennelbach und Kuchl (je 24), die jedoch ein Spiel weniger ausgetragen haben. Am kommenden Wochenende wollen die Wiesbauer-Asse daheim gegen Feldkirchen ihre Spitzenposition verteidigen.