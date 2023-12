Tischler spendierten einen Christbaum – bauen mussten ihn die Schüler selbst

Am neuen Schulcampus in Rohrbach wurde der besondere Christbaum aufgestellt.

Die Schüler des Schulzentrums Rohrbach freuen sich heuer über einen ganz besonderen Christbaum aus Holzleisten, der beim diesjährigen Berufserlebnistag der Wirtschaftskammer Rohrbach im Centro entstanden ist. Am Gemeinschaftsstand der Tischler aus dem Bezirk Rohrbach hatten die jungen Besucher die Möglichkeit, aus vielen einzelnen Holzleisten ein Modell zu basteln, das letztlich einem Baum ähnelt. Dieser wurde nun von Claudia Kneidinger (Tischlerei Thaller GmbH & Co KG), Carina Mayerhofer (Tischlerei Scheschy GmbH), Alexander Rauch (Tischlerei Andexlinger GmbH) und Stefan Kalischko (Kalischko Tischlerei GmbH) als Vertreter der selbstständigen Tischler aus dem Bezirk Rohrbach an das Schulzentrum Rohrbach übergeben. Andreas Höllinger, Obmann der WKO Rohrbach, und Geschäftsführer Michael Schaubmeier freuen sich über die kreative Spende: "Durch zahlreiche Besucher wurde diese Skulptur während unseres heurigen Berufserlebnistages im Centro gebaut und ziert nun den Eingangsbereich des neuen Schulzentrums in Rohrbach-Berg. Sie symbolisiert die Kreativität, Modernität und zugleich auch die Tradition, welche unsere Tischler im Bezirk Rohrbach täglich leben." Freilich freuen sich die Tischler über den guten Kontakt zur Schule und hoffen in Zukunft auch auf den einen oder anderen Berufseinsteiger in dieses schöne Handwerk.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper