TIME-Schüler sind auch sportlich

Man erhoffte sich zwar bei der Zertifizierung das Schulsportgütesiegel in Silber, aber durch die vielfältigen Angebote an der Schule wurde das Engagement mit dem Gütesiegel in Gold belohnt. Abseits von Sportwoche und Schitagen kann tagtäglich in den Pausen das Bewegungsangebot genützt werden. Auch im Sportunterricht wird darauf geachtet, dass die Schüler unterschiedliche Sportarten kennenlernen können – dies beginnt im Winter beim Langlaufen und führt weiter über Stockschießen bis hin zu Judo.

