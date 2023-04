Tierretter päppeln drei Eichhörnchen-Jungtiere auf

Glück im Unglück hatten drei Eichhörnchen-Jungtiere am Wochenende in St. Georgen an der Gusen (Bezirk Perg): Mutterseelenallein, geschwächt und verängstigt irrten die kleinen Nagetiere in einem Garten herum, als sie von einer aufmerksamen Familie entdeckt und vor der dort ansässigen Hauskatze in Sicherheit gebracht wurden.

"Die drei dürften ihre Mutter verloren haben. Sie waren schon sehr dehydriert und schwach", heißt es von der Tierrettung Freistadt, die die Findelkinder in ihre Obhut genommen hat. Von den Strapazen kann sich das Trio nun im Tierheim Freistadt erholen, wo es liebevoll umsorgt und aufgepäppelt wird.

Zeit zum Kuscheln: Im Tierheim Freistadt kümmert man sich liebevoll um die kleinen Nager. Bild: www.facebook.com/TierheimFreistadt

