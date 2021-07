Der Gemeinderat wählte Thomas Wolfesberger (ÖVP) zu seinem Nachfolger. Die nicht ganz einfache Nachfolgefrage um den Bürgermeistersessel in Bad Leonfelden ist zumindest bis zur Wahl im Herbst zu Ende. Hartl zurückgetreten Nach dem Rücktritt von Langzeit-Bürgermeister Alfred Hartl wurde in einer eigens einberufenen Gemeinderatssitzung Thomas Wolfesberger zum neuen Bürgermeister gewählt und von Bezirkshauptmann Paul Gruber sogleich angelobt. Wolfesberger verbuchte in der geheimen Abstimmung 17