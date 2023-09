Theaterkirtag verwandelt das Greiner Stadtzentrum in eine Schauspielbühne

Clownerie, Puppentheater und viele Bühnenschmankerl sind in Grein zu sehen.

GREIN AN DER DONAU. Die vielfältige und bunte Welt des Theaters zaubert am Samstag die Greiner Dilettantengesellschaft gemeinsam mit dem Landesverband für Amateurtheater auf die Plätze, Gassen und Straßen der Greiner Altstadt. Den organisatorischen Rahmen für dieses ganztägige Spektakel gibt der "Theaterkirtag" ab: Gut portionierte Bühnenschmankerl, ausgewachsene Theaterstücke, Sketches, Kindertheater, Improshows, Clowns und Musik vermischen sich zu einem Potpourri, das sich zwischen Stadttheater, Stadtplatz und Landesmusikschule entfalten wird. Diese drei Spielstätten geben den passenden Raum für das kreative Kirtagstreiben. Nicht weniger als 16 Aufführungen von 13 Gruppen werden von 10 bis 19 Uhr das Publikum in ihren Bann ziehen.

Der Theaterkirtag findet in Oberösterreich einmal im Jahr statt und ist eine "Gemeinschaftsproduktion" des OÖ Landesverbandes für Amateurtheater und der jeweiligen Theatergruppe vor Ort. Nachdem die Greiner Dilettanten beim Besuch des Theaterkirtags im Vorjahr voller Euphorie und Tatendrang dem Obmann des Landesverbandes Gerhard Koller versprochen hatten, dieses Großevent heuer zu organisieren, ist es diesen Samstag so weit. "Wir freuen uns riesig, dass wir so viele Gruppen motivieren konnten, nach Grein zu kommen und hier die Vielfalt des Amateurtheaters zu präsentieren", sind sich Christian Geirhofer und Lothar Pühringer von den Dilettanten einig.

Auch für Familien mit Kindern wird dieser Tag interessant. Vom Perger Kasperl über zwei weibliche Clowns bis hin zu Workshops für Kinderschminken und Pantomime sollte an diesem Tag für die ganze Familie etwas dabei sein. Lustiges, Ernstes und Kreatives: Das breite Spektrum des Amateurtheaters wird sich beim Theaterkirtag präsentieren.

Die Greiner Gastronomie versorgt die Kirtagsbesucher am Samstag mit kulinarischer Stärkung, und mit dem reizvollen historischen Stadtkern von Grein passt auch das Ambiente. Alle Informationen über das Programm und den Kartenvorverkauf unter www.dilettanten.at oder unter www.amateurtheater-ooe.at

