Theater: "Verrückte haben’s auch nicht leicht"

Auch in Hofkirchen wird wieder Theater gespielt. Zu sehen ist ab 15. Jänner die Komödie "Verrückte haben’s auch nicht leicht". Die 2015 gegründete Theatergruppe Hofkirchen studierte das neue Stück ein, bei dem lustiges und turbulentes Chaos Programm ist. Es geht in der Komödie in zwei Akten um Jonas Doppelstein, der fest entschlossen ist, den Ärzten in der Kurklinik ein Attest zu entlocken, das ihm den Weg in ein Leben ohne Arbeit ebnen soll. In ebendieser Klinik ist es kaum möglich, die Verrücktheit der Patienten und des Personals zu überbieten.

Premiere feiert das Theaterstück am kommenden Sonntag im Pfarrheim Hofkirchen, es folgen sechs weitere Aufführungen. Gespielt wird am 15. Jänner um 17 Uhr; 21., 22., 25., 27., 28. Jänner jeweils um 19.30 Uhr, 29. Jänner um 14 Uhr.

Kartenreservierung: www.theatergruppe-hofkirchen.at oder bei der Raiffeisenbank Hofkirchen unter 07285/7030-30701.

