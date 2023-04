Theater-Uraufführung über die sogenannte „Mühlviertler Hasenjagd“

Licht und Finsternis lagen nahe beisammen, an diesen ersten Februartagen des Jahres 1945. Während rund um Mauthausen, Schwertberg, Gallneukirchen, Pregarten und vielen weiteren Orten die Ausbrecher aus dem KZ Mauthausen gejagt wurden, versteckte Familie Langthaler in Schwertberg zwei entflohene Häftlinge und sicherte ihnen so das Überleben.

Größter Ausbruch aus einem KZ des Dritten Reichs

500 sowjetische Offiziere waren am 2. Februar 1945 aus dem Konzentrationslager Mauthausen ausgebrochen, in den Tagen danach wurden sie wie die „Hasen gejagt“ – daher auch der zynische Name für eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte Oberösterreichs: „Mühlviertler Hasenjagd“. Es war der größte Ausbruch aus einem KZ im gesamten Dritten Reich. Die „K-Häftlinge“ – das „K“ stand für Tod durch Kugel – sahen in der Flucht ihre letzte Überlebenschance – wenngleich sie wussten, dass, wenn überhaupt, nur wenige überleben würden. „Mit Feuerlöschern und Seifenstücken gegen Maschinengewehre zu kämpfen“, heißt es im Stück – ein Satz, der auch die Aussichtslosigkeit des Unterfangens auf den Punkt bringt. Und dennoch ist es vielen von ihnen gelungen, über die KZ-Mauer zu springen. Doch schon eine Stunde nach dem Ausbruch waren 240 Häftlinge tot – erschossen oder erfroren im Schnee.

Zivilisten beteiligten sich

Unmittelbar nach dem Ausbruch rief die SS die Zivilbevölkerung dazu auf, sich an dieser Menschenhatz zu beteiligen – „mit Gefangenen macht ihr mir keine Freude“, ließ Lagerkommandant Franz Ziereis verkünden. Am Ende überlebten nur acht. Zwei davon, wie eingangs erwähnt, dank der Hilfe und dem Mut von Familie Langthaler aus Schwertberg.

Kinofilm "Vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen"

Diese Geschichte, die 1995 durch den Kinofilm „Vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen“ ins kollektive Gedächtnis gekommen ist, wird nun erstmals auch als Theater aufgeführt. Geschrieben hat das Stück Andreas Gruber, der auch für den Film verantwortlich zeichnete. Den Auftrag dafür erhielt er von der „Waldaistbühne“, einer Kooperation der beiden Theatervereine aus Tragwein und Gutau.

Premiere am 2. Juni auf der Burg Reichenstein

„Es ist eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte Oberösterreichs“, sagt Bernhard Mühlbachler von der „Waldaistbühne“. Er ist einer der Hauptverantwortlichen, die hinter dem großen Theater-Großprojekt stehen. Rund 50 Darstellerinnen und Darsteller werden ab 2. Juni – insgesamt 17 Mal – auf der Bühne auf der Burg in Reichenstein stehen. Nocheinmal so viele Freiwillige arbeiten hinter der Kulisse.

„Wir haben den Titel ‚Das Menschenmögliche‘ bewusst gewählt, weil wir zeigen wollen, was dem Menschen alles möglich ist – im Guten, wie im Bösen. Familie Langthaler, allen voran die Mutter, Maria Langthaler, hat in diesen Tagen großen Mut bewiesen. Sie haben ihr eigenes Leben riskiert, um anderen zu helfen“, sagt Mühlbachler. Darunter auch die damals 13-jährige Anna. Sie lebt, mittlerweile 91-jährig, immer noch in jenem Hof, in dem damals für die zwei Ausbrecher die Tür weit geöffnet wurde. Anna Hackl erzählt heute noch als Zeitzeugin diese Geschichte in den Schulen Oberösterreichs. „Wir haben mit ihr engen Kontakt“, sagt Regisseurin Eva Stockinger.

Kartenvorverkauf hat bereits begonnen

Der Kartenvorverkauf hat dieser Tage begonnen, die Premiere ist am 2. Juni, 20.30 Uhr, auf der Burg Reichenstein, neben der Waldaist. Auch bis hierher hatte es damals ein Ausbrecher geschafft, wie die OÖNachrichten vor wenigen Wochen berichteten. Nähere Infos und Kartenreservierung unter: waldaistbuehne.com Es handelt sich um eine Freilichtveranstaltung.

