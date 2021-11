Teststraße zieht um

Die Covid-19-Teststation in Lembach zieht erneut um, die Testzeiten werden ausgeweitet. Nachdem seit Schulbeginn in der ehemaligen Tischlerei getestet wurde, kommt jetzt der Teststandort wieder zurück in die Alfons-Dorfner-Halle. Seit Samstag kann man täglich im Foyer PCR- bzw. Antigen-Testungen durchführen lassen, und zwar täglich von 8 bis 12.30 Uhr und 13 bis 17 Uhr. Ausnahmen: Montag ist bereits ab 7 Uhr geöffnet; Dienstag und Donnerstag erst ab 10 Uhr. Dienstag und Donnerstag ist das Test-Team dafür bis 19 Uhr im Einsatz. Terminvereinbarungen sind unter www.oesterreich-testet.at möglich.