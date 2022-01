Test-Verteilung: "Wer kommt nur auf solche Ideen?"

"Wer kommt nur auf solche Ideen?", wundert sich etwa Bürgermeister Manfred Fenster aus Dimbach. Als einzige Hilfestellung zur Kontrolle der ausgegebenen Testmengen sei eine Excel-Liste vorgesehen. Weder sei zusätzliches Personal noch sonst eine Unterstützung vom Land Oberösterreich in Aussicht gestellt worden. "Dieser Umgang ist weder kollegial noch auf Augenhöhe. Offenbar ist den Zuständigen nicht bewusst, was die Bediensteten der Gemeinden seit Ausbruch der Krise täglich leisten. Vielleicht sollten sie mal einen Tag bei uns mitarbeiten", macht auch Heinrich Haider, Bürgermeister von St. Georgen am Walde, seinem Ärger Luft.

Die Gemeinden hätten in den knapp zwei Jahren seit Ausbruch der Pandemie einen Großteil der Test- und Impfstraßen organisatorisch betreut. Außerdem würden aktuell fast 40 eingebrachte Volksbegehren zur Einleitungsunterschrift in den Gemeindeämtern aufliegen. "Lösungen zu präsentieren, aber bei der Umsetzung nicht mithelfen – dieser Stil zieht sich schon seit fast 22 Monaten durch die Pandemie", kritisiert der Saxener Bürgermeister Erwin Neubauer. Eine Einschätzung, der sich auch der SP-Bezirksparteichef Erich Wahl anschließt: "Nach fast zwei Jahren Pandemie hat man in der Landesregierung anscheinend nichts gelernt."