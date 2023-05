Tennisstar Zverev trainierte mit jungen Diabetikern

Kinder mit Diabetes können alles schaffen. Das weiß mittlerweile auch Valentina Sailer. Es war schon ein Schock für die gesamte Familie, als bei der damals Sechsjährigen kurz vor Schuleintritt ein Diabetes Typ 1 diagnostiziert wurde. Für die Eltern Barbara und Markus Sailer hat diese Diagnose zunächst die Welt auf den Kopf gestellt. Vorherrschend waren neben vielen anderen Sorgen die Bedenken, wie mit dieser Erkrankung der Schulalltag klappen würde. „Glücklicherweise brachte uns das Lehrpersonal an der Schule viel Verständnis entgegen, und uns wurde von Anfang an das Gefühl gegeben, dass Valentina mit ihrer Zusatzaufgabe, dem Umgang mit Diabetes, keine Belastung darstellt“, zeigt sich Barbara Sailer froh darüber, dass ihre Tochter heute einen fast normalen Schulalltag verbringen kann.

Sport senkt den Blutzucker

Einige Besonderheiten bringt die Erkrankung jedoch mit sich, vor allem während des Sportunterrichts. „Sport senkt den Blutzucker, und daher müssen Typ-1-Diabetiker ihre Sporteinheiten besonders gut planen“, erklärt Barbara Sailer. „Für Valentina bedeutet das konkret, dass oft schon Stunden vorher geplant werden muss, wenn später eine Sporteinheit kommt, die den Blutzucker senkt.“

Sport ist dennoch wichtig

Dennoch ist Sport nicht nur für Kinder ohne Diabetes wichtig. Valentina Sailer ist eine begeisterte Tennisspielerin und hatte nun die Gelegenheit, in München ein Tennistraining mit Alexander Zverev zu absolvieren. Der deutsche Olympiasieger ist ebenfalls an Diabetes Typ 1 erkrankt und möchte jetzt betroffenen Kindern zeigen, dass sie trotz ihrer Erkrankung alles schaffen können.

Das Tennistraining mit Alexander Zverev in München wurde über die Facebook-Gruppe Diabetes-kids.de organisiert. „Wir sind Mitglieder bei sämtlichen Gruppen zum Thema Diabetes Typ 1, und als ich den Termin sah, meldete ich Valentina spontan dafür an. Das Glück war auf unserer Seite, denn wir waren unter den ersten 30 Anmeldungen“, freut sich Barbara Sailer.

Austausch für Betroffene

Neben dem absoluten Highlight, einen Spitzensportler wie Alexander Zverev persönlich zu treffen, war für Valentina auch der Kontakt zu anderen betroffenen Kindern eine positive Erfahrung. „Unsere Tochter hat recht wenig Kontakt zu anderen Diabetes-Kindern, und ihr ist aufgefallen, dass es eigentlich bei allen Kindern gleich abläuft und sie mit ihren Problemen nicht alleine ist.“

In der modernen Diabetes-Therapie haben die Kinder eine Insulinpumpe für die ständige Insulinzufuhr und einen Sensor für die kontinuierliche Blutzuckermessung am Körper. Der Alarm wird dann über das Handy ausgelöst. „Beim Treffen waren ständig Alarme zu hören. Meistens hatten die Kinder Unterzucker aufgrund der Bewegung – und sie mussten sofort etwas Kohlehydrathaltiges essen oder trinken. Auch Alexander Zverev konnte die Alarme einordnen, da er ja selbst auch einen Sensor am Körper trägt, welcher ständig seinen Blutzucker misst“, erzählt Sailer. Das Treffen hat Valentina und ihrer Familie gezeigt, dass man im Leben alles schaffen kann, wenn man nur möchte. „Alexander Zverev war so cool und lebensnah, hat alle Autogrammwünsche erfüllt und kein Kind enttäuscht. Mehr als eine Stunde lang ist er nur inmitten einer Kindertraube gestanden, hat Fotos gemacht, Tennisbälle und Schläger signiert und den Kindern einen unvergesslichen und vor allem unbeschwerten Tag beschert.“

