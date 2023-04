Tennis-Spielgemeinschaft: Im Mühlviertel werden die Kräfte gebündelt

Die neu gegründete Spielgemeinschaft entsendet zwölf Mannschaften in den Meisterschaftsbetrieb.

„Ein Hauptaugenmerk soll auf die Nachwuchsförderung gelegt werden. Mit regelmäßigen Trainings und einem Sommercamp sollen Kinder für den Tennissport begeistert werden“, sagt der sportliche Koordinator Alex Moser. Insgesamt starten zwölf Mannschaften von Kindern bis Senioren Anfang Mai in den OÖTV-Meisterschaftsbetrieb. Die rund 40 Heimspiele werden in Königswiesen, Mönchdorf, St. Georgen am Walde und Unterweißenbach ausgetragen.