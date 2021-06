Tennis-Senioren mit Topleistung Vize-Staatsmeister

Nach dem Gruppensieg in der Vorrunde gegen so spielstarke Mannschaften wie Colony Wien, den Grazer TC und den TC Pötzleinsdorf siegten die Pregartner in der Klasse +55 auch in einem packenden Semifinale gegen den TC Schwechat mit 4:3. Nun fand das Finale auswärts gegen den TC Neumarkt am Wallersee statt. Trotz herzhafter Gegenwehr ging die Begegnung gegen die favorisierte Salzburger Mannschaft mit 1:4 verloren. Die Spieler um Mannschaftsführer Erik Rehberger freuen sich trotzdem über ihren Erfolg und den Vize-Staatsmeistertitel.