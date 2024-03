Tempo 30 in Neufelden soll umgesetzt werden

Ein zentrales Thema stellte sich dabei heraus: Mit dem Umzug der Apotheke ins Dynacenter gibt es in Neufelden eine Gefahrenzone unmittelbar vor dem Eingangsbereich der Apotheke, der direkt in einer Kurve liegt. Ein Dringlichkeitsantrag für Tempo 30 im Ort wurde einstimmig beschlossen. Nun wird der Bauausschuss beauftragt, in Zusammenarbeit mit den Gemeindebürgern eine Aufstellung jener Straßenzüge zu erarbeiten, an denen ein 30er sinnvoll ist.

Fraktionsobmann Andreas Gahleitner: "Tagtäglich überqueren ältere und gebrechliche Personen sowie Kinder an unübersichtlichen Stellen in unseren Ortsgebieten die Straße oder parken aus. Es ist uns ein Anliegen, hier zur Sicherheit beizutragen. Deshalb freuen wir uns, dass nun in Neufelden damit begonnen wird, eine entsprechende Umsetzung von Tempo 30 im Ort auf den Weg zu bringen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper