Teenager-Trio (15, 16) baute Unfall mit fremdem Auto im Mühlviertel

Drei Teenager sind Montagnachmittag in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) festgenommen worden, nachdem sie eine Spritztour mit einem fremden Wagen unternommen und damit einen Unfall gebaut hatten. Der 16-jährige Fahrer stand zudem laut klinischer Untersuchung unter Drogen und war nicht fahrtauglich.

Der Autobesitzer, ein 47-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Ried hatte seinen Pkw am Vormittag gestohlen gemeldet, berichtete die Landespolizeidirektion.

Am Nachmittag berichtete ein Zeuge in Ulrichsberg von einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und hatte sich das Kennzeichen des Unfallwagens notiert. So stellten die Beamten fest, dass es sich um das im Innviertel als gestohlen gemeldete Kfz handelte - wobei der Schlüssel in dem unversperrten Pkw gewesen war. Damit hatten die Jugendlichen - ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Eferding, ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen und eine 15-Jährige aus Linz - das Auto für ihre Spritztour lediglich unbefugt in Gebrauch genommen.

