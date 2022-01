Teenager schoss auf B38 aus fahrendem Auto

Gegen 21 Uhr hielten die Polizisten im Stadtgebiet von Freistadt ein Auto an, dessen Insassen zuvor auf der B38 in Sandl einen Schuss aus dem Fahrzeug abgegeben hatten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, 71 Platzpatronen und insgesamt 88 Stück pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F4 (Bewilligungspflichtig, dazu gehören neben anderen Feuerwerksbomben und Römische Lichter - sogenannte Bombenrohre).

Die Schreckschusspistole konnte dem 19-jährigen Lenker zugeordnete werden, die pyrotechnischen Gegenstände gehörten ihm und einem 17-jährigen Mitfahrer. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Die Burschen aus dem Bezirk Freistadt werden der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Gegen den 19-Jährigen wurde zudem ein Waffenverbot verhängt.

In der Silvesternacht hat es in Linz einen ähnlichen Vorfall gegeben.

Drei Jugendliche schossen in der Stadt Salzburg aus fahrendem Auto

Drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren haben am Montag in der Stadt Salzburg aus einem fahrendem Auto mit Schreckschusspistolen geschossen. Ein Zeuge rief bei der Polizei an und berichtete, dass die Burschen im Bereich der Flughafenunterführung in der Innsbrucker Bundesstraße mehrere Schüsse in die Luft abgegeben haben. Polizisten hielten den Pkw in der Altstadt an. Sie stellten drei Pistolen und 500 Schuss Munition sicher. Verletzt wurde niemand.

Gegen die Burschen, die in der Stadt Salzburg wohnen, wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Sie werden laut Polizei bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt. Der Besitz von Schreckschusspistolen ist ab einem Alter von 18 Jahren erlaubt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag auf APA-Anfrage erklärte. Zudem dürfen diese Pistolen nicht missbräuchlich verwendet werden.