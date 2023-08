Teenager kippte mit Mopedauto um und stürzte in Bach

Das Mädchen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr mit ihrem Mopedauto auf der B132 aus Richtung Lacken kommend Richtung Bad Mühllacken. In Bad Mühllacken kam sie am Ende einer langgezogenen Linkskurve links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete am Dach im Graben des dort fließenden Tiefenbachs. Die Lenkerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und bat, bei dem von der Unfallstelle in etwa 100 Meter entfernten Haus, um Hilfe. Der Hausbewohner verständigte die Einsatzkräfte. Der Teenager wurde verletzt in das UKH Linz gebracht. Das Unfallfahrzeug wurde durch die Feuerwehr Bad Mühllacken mittels Kran aus dem Tiefenbach geborgen.

