Teebar ist neuer Pausentreff an Freistädter Schule

Auf belebenden Kräutertee anstelle hochgezuckerter Dosengetränke setzt die HLW Freistadt. Verantwortlich dafür ist die Teebar, die der dritte Jahrgang der Schule initiiert hat. Nachdem sich die Schülerinnen bereits im Herbst im Unterricht mit dem Thema Tee und über die Wirkung verschiedener Kräuter auseinandergesetzt hatten, war den Jugendlichen klar: Eine Tasse frisch aufgebrühter Tee aus regionalen und selbst gesammelten Kräutern versüßt so manch kalten Wintertag. Daraus entstand die Idee, in der „Schüler Chill Out Lounge“ eine Teebar aufzubauen. Hier können seither alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerkräfte und Gäste in den Pausen frischen Tee zubereiten. Damit die Teebar allen kostenlos zur Verfügung steht, hilft die gesamte Schulgemeinschaft zusammen: beispielsweise mit selbstgetrockneten Kräutern und Honig aus eigener Imkerei.

Neben dem gesundheitlichen Mehrwert des Kräutertees fördert die gemütliche Lounge auch den Austausch zwischen den Schülerinnen und Schülern. Hier werden schulische und private Erlebnisse miteinander besprochen, es werden Lerntipps ausgetauscht oder einfach ein paar Minuten Abstand vom Unterricht genossen. Damit auch immer Ordnung herrscht, kümmern sich die Schülerinnen und Schüler wochenweise eigenständig um die Betreuung der Teebar mit Unterstützung ihrer Lehrkräfte. Als Fan der Teebar erweist sich zuvorderst Direktor Jürgen Ehling: „Die Teebar ist in mehrfacher Hinsicht ein großer Gewinn. Tee ist ein gesundes Getränk, die gemütliche Atmosphäre rund um die Bar unterstützt ein angenehmes Schulklima und mit dem Ernten von Kräutern docken die Schülerinnen und Schüler an eine lange Tradition der Orden an.“

Schulschwerpunkt Gesundheit-Fitness-Ernährung

Wie wichtig die Themen Gesundheit und Ernährung – sie sind elementarer Bestandteil des Unterrichts an der privaten Ordensschule in Freistadt - sind, unterstreichen zwei neue Studienrichtungen. Zum einen gibt es seit kurzem die Ausbildung „Lehramt für Ernährung“ an der Pädagogischen Hochschule in Linz und zum anderen kann man seit Oktober an der Universität Salzburg das Studium „Ernährung-Bewegung-Gesundheit“ absolvieren. Für beide Studienrichtungen seien die Absolventinnen und Absolventen der HLW-Freistadt höchst qualifiziert, sagt Direktor Ehling: „Orden haben seit jeher ihr Bildungsangebot auf den gesellschaftlichen Bedarf ausgerichtet. Wir leben genau diese Tradition fort und setzen außerdem mit unserem neuen Bildungsschwerpunkt für Gesundheit, Fitness und Kommunikation ein zukunftsorientiertes Angebot."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper