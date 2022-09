Technisierung schreitet voran: Milchbauern nun mit Melkroboter

Die Milchwirtschaft nimmt im Bezirk Rohrbach immer noch einen besonderen Stellenwert ein. Immerhin gibt es bekanntlich mehr Rinder in der Region als Einwohner. Kein Wunder also, dass die Technisierung und Digitalisierung in der Landwirtschaft, die vor allem in der Milchviehhaltung sehr stark etabliert ist, im Bezirk Rohrbach besonders vorangeschritten ist.