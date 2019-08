Tauziehen um Böhmerwaldwasser geht vor Höchstgericht weiter

Nach der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts (LVwG) Oberösterreich, dass ein Unternehmen Mühlviertler Wasser entnehmen und vermarkten darf, hat die AG Böhmerwaldwasser am Donnerstag dagegen eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof und eine Revision beim Verwaltungsgerichtshof angekündigt. Auch ein Zivilverfahren gegen das vom LVwG festgesetzte Schutzgebiet werde geprüft.

Für die AG Böhmerwaldwasser, die gemeinsam mit rund einem Dutzend Anrainern vor Gericht ziehen will, gebe es noch zu viele Ungereimtheiten, offene Fragen und nicht abgehakte Behördenverfahren. So vermisse man eine gewerberechtliche Genehmigung für den "Wasserausverkauf" sowie eine für die wohl nötige Wasseraufbereitungsanlage. Auch wird kritisiert, dass sich die vom LVwG erteilte wasserrechtliche Bewilligung für die Wasserentnahme "zum Teil auf über 20 Jahre alte Gutachten und Fakten" beziehe.

Die AG steht zudem auf dem Standpunkt, dass die bestehende Brunnenbohrung "unrechtmäßig zustande gekommenen" sei. Darüber hinaus zapfe der Bohrbrunnen "strategisches Tiefenwasser an, (...) das nach Atomunfällen oder anderen Oberflächen-Kontaminationen noch Jahrzehnte nicht verunreinigt werden sein wird", so die AG Böhmerwaldwasser in einer Aussendung.

>>> Lesen Sie auch: SPÖ-Bundesrat Dominik Reisinger will das Mühlviertler Wasser vor dem Verkauf schützen- hier geht's zum Artikel.

Ein oberösterreichisches Unternehmen plant, Wasser aus einem bestehenden Brunnen im oberen Mühlviertel zu fördern, aufzubereiten, als Trinkwasser abzufüllen und überregional zu vermarkten. Die Bezirkshauptmannschaft Rohrbach versagte unter Hinweis auf eine drohende Ressourcenverknappung und den Widerstand in der Bevölkerung per Bescheid die Bewilligung. Das Unternehmen erhob dagegen Beschwerde beim LVwG. Dieses hob den Bescheid auf. Damit bewilligte es quasi die Wasserentnahme und setzte gleich ein entsprechendes Wasserschutzgebiet fest.