Tausende Besucher tummelten sich am Eröffnungstag auf der Freistädter Messe

Der Volksfest-Klassiker – Grillh3endl und eine Halbe Bier – ist auf der Mühlviertler Wiesn auch heuer in aller Munde.

Der Duft von Grillhendl, Pommes und Bauernkrapfen dominiert seit Freitagabend das Messegelände in Freistadt. Bis einschließlich Dienstag steht die Bezirkshauptstadt noch ganz im Zeichen der Mühlviertler Wiesn und der Erlebnismesse "Zukunft". Knapp 40.000 Besucher werden bis dahin in den beiden Messehallen, im Vergnügungspark sowie im Festzelt erwartet. Das Festprogramm der ältesten Messen Oberösterreichs steht heuer ganz im Zeichen der Vereine. Das zeigte sich bereits am Samstagvormittag