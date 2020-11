Taucheinsatz in Luftenberg: Auto versank in Teich

Der Lenker hatte seinen acht Jahre alten Wagen gerade erst aus der Werkstatt geholt, nun dürfte das Auto ein Totalschaden sein: Der Pkw hatte sich am Freitagnachmittag während Ladetätigkeiten plötzlich selbstständig gemacht und war in den Teich der Golfanlage in Luftenberg (Bezirk Perg) gerollt, wo er bis zum Dach im Wasser versank.

Feuerwehrtaucher standen im Einsatz. Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

Die Feuerwehr Luftenberg rückte an und barg das Fahrzeug mit Unterstützung von Tauchern der FF St. Georgen mittels einer Seilwinde. Verletzt wurde niemand, es entstand aber erheblicher Sachschaden. Wieso sich der Pkw in Bewegung gesetzt hat, war Freitagnachmittag noch unklar.