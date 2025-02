Tatendrang und Zuversicht in der Wirtschaft spürbar

"Die Wirtschaft im Bezirk Rohrbach ist geprägt von einem starken Handwerks- und Gewerbesektor, ergänzt durch bedeutende Industriebetriebe sowie einen stetig wachsenden Tourismus", charakterisiert Andreas Höllinger, Obmann der Wirtschaftskammer Rohrbach, "seinen" Wirtschaftsbezirk. Beim Wirtschaftsempfang mit rund 170 Unternehmern blickte man positiv in die Zukunft: "Der Tatendrang und die Zuversicht sind im Bezirk Rohrbach trotz der herausfordernden konjunkturellen Situation ungebrochen. Genau das brauchen wir, damit es mit der Wirtschaft wieder bergauf geht", attestierte WK-Präsidentin Doris Hummer den Unternehmern. Was lange Zeit die Entwicklung des Bezirkes lähmte, könne mittlerweile durchaus als Vorteil gesehen werden: Durch die direkten Grenzen zu Deutschland und Tschechien sowie die hohe Qualität der Produkte und Dienstleistungen sind viele Betriebe auch international tätig.

Vernetzung als Mutmacher

Trotz aller Zuversicht könne man allerdings nicht verleugnen, dass den Unternehmern auch weiterhin noch große Herausforderungen ins Haus stehen. Gemeint ist etwa die Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent, die quasi Vollbeschäftigung bedeutet – auch der Lehrstellenmarkt ist noch angespannt (Bericht unten). Der Fachkräftemangel werde immer deutlicher spürbar.

Auch die Unternehmer selbst kamen beim Wirtschaftsempfang zu Wort, Johannes Artmayr von Strasser Steine etwa: "Was tun wir bei solchen Arbeitslosenzahlen, wenn die Wirtschaft wieder anzieht?" Er glaubt, dass das Richtung 2026 der Fall sein wird. Sinkende Zinsen und das Auslaufen der harten Kreditvergaberichtlinien würden dafürsprechen. Wirteforum-Obfrau Eva-Maria Pürmayer spricht sich dafür aus, sich gegenseitig Mut zu machen. Ebenso wie Wirtschaftsberater Manfred Stallinger aus Rohrbach-Berg: "Die Lage in der Drei-Länder-Region an sich ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Wir müssen vom Bezirk aus über den Kirchturm hinausschauen", forderte er auf. "Jeder Bezirk in Oberösterreich hat seine eigene Charakteristik sowie auch spezielle Vorteile und Herausforderungen. Was aber derzeit alle eint, ist die Forderung nach weniger Bürokratie und eine Entlastung des Faktors Arbeit. Österreich muss international wieder wettbewerbsfähig werden, denn das ist für alle Betriebe – jeder Größe und in jedem Bezirk – notwendig", fasste Doris Hummer schließlich zusammen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper