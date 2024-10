Tarocksaison gestartet

So auch beim Turnier in St. Martin: Die beste Hand hatte Dominik Magauer aus Putzleinsdorf mit 227 Punkten. Hinter ihm platzierten sich Josef Engleder aus St. Gotthard und Ferdinand Hammer aus Katsdorf. In der Cupwertung führt nach zwei Turnieren Magauer die Tabelle an. Dahinter belegen Hubert Kellerer aus Bad Leonfelden und der Luftenberger Tarockprofi Helmut Tetmann die Plätze zwei und drei.

Das nächste Turnier, das zur Cupwertung zählt, findet am Sonntag, 20. Oktober, um 14 Uhr im Hotel Lembacher Hof in Lembach statt.

Alle Ergebnisse und die kommenden Termine gibt es unter www.tarockcup.at

