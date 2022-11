Tarockieren für das Krankenhaus

Nach mehreren Corona-bedingten Verschiebungen blickte Vereinsobmann Hermann Haselgruber bei der Mitgliederversammlung in der Krankenpflegeschule des Klinikums Rohrbach auf die Tätigkeiten der vergangenen Jahre zurück.

Besonders am Herzen liegt dem Verein die Instandhaltung und "Pflege des Onkogartens" und des Gartens der Erinnerung. Gefördert wurde neben kleineren Projekten auch die Tagesstätte, in der die Kinder der Mitarbeiter während der Dienstzeit gut versorgt sind. Der Vereinsvorstand und die Beiräte wurden einstimmig wiedergewählt.

Am Samstag, 5. November, gastiert der Raiffeisen-Tarockcup auf Einladung des Vereins pro Krankenhaus Rohrbach am Stefansplatzerl in St. Stefan. Ab 14 Uhr wird um den Tagessieg und um wertvolle Punkte für den Cup gespielt. Für den Spielverlauf ist Roland Madlmayr mit seinem Team verantwortlich. Weitere Infos gibt’s unter www.tarockcup.at. Auf die Gewinner warten neben Geldpreisen auch Warenpreise aus "Pressmayers feinstem Naturgarten".