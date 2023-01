Tarockglück am Freitag, dem 13.

Das Linz-AG-Turnier im Gasthaus Stockinger in Ansfelden gewann Helmut Tetmann aus Luftenberg vor Walter Sulzbacher aus Linz und Günther Steidl aus Aigen-Schlägl. Tetmann setzte sich damit auch an die Tabellenspitze im Raiffeisen Tarockcup. Hinter ihm lauern Hermann Manzenreiter und Josef Mülleder aus Bad Leonfelden. Auch die Plätze vier bis sechs werden von Mühlviertlern gehalten: Ernst Hartl aus St. Johann, Adolf Wegschaider aus Steyregg und Manfred Huemer aus Bad Leonfelden. Die nächste Möglichkeit, wieder Punkte zu sammeln, bietet sich am Freitag, 20. Jänner, um 18 Uhr beim Wirt in Pesenbach.

