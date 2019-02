Tarockcup steuert in Richtung Finale

ROHRBACH. Nur mehr sechs Turniere stehen auf dem Spielplan des Raiffeisen Tarockcups, ehe am 23. März das große Finale im Gasthaus Haudum in Helfenberg steigt.

Beim Turnier im Centro in Rohrbach hatte Walter Huemer aus der Tarock-hochburg Bad Leonfelden die besten Karten. Er gewann das Turnier vor den Aigen-Schläglern Herbert Wartner und Günther Steidl. Im Cup führt Rudolf Raninger aus Julbach vor Reinhold Gabriel aus St. Peter/Wimberg und Günther Steidl. Die nächste Möglichkeit, Cuppunkte zu sammeln, gibt es am Freitag, um 19 Uhr, im Hotel Stockinger in Ansfelden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema