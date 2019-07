Tanzlust im Brauhaus mit Musik aus acht Ländern

In ihrem 28. Jahr wird die Freistädter Sunnseitn "Tanzlust" mit rund hundert Tanzmeistern und Musikern aus acht Ländern am kommenden Samstag im Freistädter Brauhaus den "Tanz der Kulturen" feiern. Sieben Tanzböden werden mit traditioneller Tanz- und Ethnomusik, mit aktuellen Alternative-Acts und DJs, befeuert. Das Alternative-Line-Up wird angeführt von "Scheibsta & die Buben", einem der spannendsten Hip-Hop-Live-Acts des deutschsprachigen Raums. "Average" bringt ausgelassene Stimmung in die Brauhaus-Lagerhalle. "DJ Cooh", in seinem Heimatland Bulgarien eine Institution an den Turntables, spielt mit der Mühlviertler Gruppe "Wiadawö!" ein "Cross-over-Experimental-Set" zwischen traditionell inspirierter internationaler Electro- und improvisierter Wirtshaus-Musik. "DJ Flux & DJ Technick" führen mit Drum ’n’ Bass die Tanznacht in die frühen Morgenstunden.

Heimische Tänze

Tänze aus Österreich und Umgebung vermitteln die weitgereisten "Tanzgeiger" und die heimische Tanzgruppe Sandl mit der "Grensbergmusi". Zu ungarischen Kreistänzen laden die feinsinnigen "Mentés Másként" mit Tanzmeister Attila, ein Fixpunkt der jährlichen Tanzlust. Schwedische, französische und mittelalterliche Tänze gibt’s mit dem psychedelisch angehauchten "TRIO TOXICO", kanadische und europäische mit der sprühenden "Andrea Cappezzuoli Compagnia". Die Uraufführung des balkanisch-donauschwäbischen EU-Tanzprojekts "Someone from Home" mit Künstlern aus fünf Ländern rund um "SILK Cie & SILK Fluegge" ist ein weiterer Höhepunkt des Sunnseitn-Tanzprogramms. Auf den traditionellen Bühnen gibt es heuer einen "Tanzmeister"-Schwerpunkt: Sieben Tanzmeister aus fünf Ländern stehen live auf dem Tanzboden den Besuchern zur Seite, um traditionelle bis zeitgenössische Tänze zu vermitteln. Auch absolute Anfänger sollen so inspiriert und unterstützt werden, um die gespielte Musik mit Bewegung zu erleben. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf um 21 Euro, für Jugendliche unter 21 Jahren um 11 Euro, im Kino Freistadt und in der Buchhandlung Wurzinger sowie im Brauhaus-Shop.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freistadt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.