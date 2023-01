Tannermoor: Auf weitere gesunde 10.000 Jahre

Grund zum Feiern gibt es zum Start in das neue Jahr rund um das Tannermoor.

Einer der bedeutendsten Naturschätze Oberösterreichs, das Tannnermoor, stand in den vergangenen vier Jahren im Mittelpunkt der Initiative „Moorerlebnis OÖ-VY“. Pünktlich zum Jahreswechsel haben die Gemeinde Liebenau und die Mühlviertler Alm mit ihren tschechischen Projektpartnern die letzte Infotafel montiert. Nun darf man sich über ein noch attraktiveres Informations- und Freizeitangebot rund um das 10.000 Jahre alte Hochland-Moorgebiet freuen.

Dem Liebenauer Bürgermeister August Reichenberger war die Erleichterung über den erfolgreichen Projektabschluss sichtlich anzumerken: „Es war eine echte Herausforderung. Moor ist ein sensibles Thema und alle Veränderungen benötigen viele Abstimmungsprozesse mit Grundstückseigentümern, Naturschutz, Förderstellen, Moorführerinnen und -führern, Expertinnen und Experten, und letztlich unseren Gästen.“ Jede Menge Gespür für das sensible ökologische Umfeld sei zudem bei der Koordination mit allen Gewerken vom Holzbau bis zur Grünraumgestaltung notwendig gewesen. Dazu habe der klar definierte Zeitrahmen auch rasches Handeln erfordert. „Es ist in den vergangenen Monaten ein echter Teamgeist entstanden und nur so konnten die Arbeit unter enormen Zeitdruck noch rechtzeitig geschafft werden“, resümiert der Liebenauer Ortschef.

Reichenberger bedankte sich beim Projektabschluss bei den vielen Menschen, die ihren Beitrag geleistet haben. Beispielsweise bei dem Projektmanagement ILD Temper-Samhaber. Dieses hatte nur ein Jahr Zeit, um das Projekt noch erfolgreich abzuwickeln. Grafiker Ewald Buhl setzte das Thema mit einem erfrischenden Zugang optisch um, die IG Moor brachte ebenso ihr Fachwissen ein, wie die Naturschutzabteilung des Landes Oberösterreich. Wichtige Organisationsarbeit leisteten Projektleiter Andreas Hunger und das Team der Mühlviertler Alm. Ohne die Kooperation und das Mitwirken der Grundstückseigentümer wären sämtliche Bemühungen von Vorneherein zum Scheitern verurteilt gewesen, weshalb Reichenberger hier einen besonders innigen Dank aussprach. Ebenso wie dem Team des Bauhofes, seinem Bürgermeister-Vorgänger und Projektinitiator Erich Punz sowie den tschechischen Projektpartnern aus Stadt und Region Telč.

Das Moor-Projekt sei ein Gewinn für die gesamte Region Mühlviertler Alm, betont deren Obmann Johann Holzmann: „Nun ist die Basis für eine gute Entwicklung des Tannermoors gelegt. Ein echtes Naturjuwel in unserer Region, das den Besuchern ein authentisches Naturerlebnis in zeitgemäßer Aufbereitung und bester Infrastruktur bieten kann.“

Erlebnis mit Sinn

Die Marktgemeinde Liebenau hat mit Unterstützung der EU Regionalförderung (Programm Interreg) in einer großen Kraftanstrengung die Weichen für eine nachhaltige Weiterentwicklung des beliebten Ausflugsziels gestellt. Dabei ging es nicht nur um die Errichtung von Infrastruktur mit den notwendigen Parkplätzen, Sanitärbereichen sowie der Weg- und Brückensanierung, sondern auch um eine erlebnisorientierte Vermittlung der Inhalte. Das Moor als besonderes Ökosystem wird mit allen Sinnen erfahrbar. Poetische Plätze und beeindruckende Aussichtspunkte sind mit attraktiv aufbereiteten Informationen verbunden, die zum besseren Verständnis und behutsamen Umgang mit der Natur beitragen.

Schutz für das Tannermoor Das Projekt „Moorerlebnis OÖ-VY“ ist eine Interreg-Partnerschaft von Marktgemeinde Liebenau, Město Telč, Muzeum Vysočiny Jihlava und Mikroregion Telčsko unter Leitung der Region Mühlviertler Alm und wird aus Mitteln der Europäischen-Union finanziert.

