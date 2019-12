Tageszentrum im Bezirksseniorenheim Freistadt öffnet an Wochenenden

Auf zusätzliche Hilfe können pflegende Angehörige im Bezirk Freistadt ab Jänner bauen: Erstmals wird im neuen Bezirksseniorenheim in Freistadt die Möglichkeit geboten, das Angebot der integrierten Tagespflege auch an einem Samstag oder Sonntag in Anspruch zu nehmen. "Wir haben gemeinsam mit der Heimleitung und unserem Mitarbeiter-Team diese zusätzliche Möglichkeit geschaffen und sind sehr stolz, dass wir hier als Vorreiter im ländlichen Raum auftreten können", sagt die Bezirkshauptfrau und Vorsitzende des Sozialhilfeverbands Freistadt, Andrea Außerweger, im Gespräch mit den Mühlviertler Nachrichten.

"Wir wollen damit einen Beitrag leisten, dass die Familien der zu pflegenden Personen auch am Wochenende einmal eine Auszeit nehmen können. Sei es für einen Ausflug oder eine andere Aktivität, mit der sie wieder Kraft schöpfen können für die fordernde Aufgabe der Pflege daheim."

Tagesgäste im Seniorenheim

Bis zu sechs Personen können von Montag bis Sonntag halb- oder ganztags von 8 bis 17 Uhr im Tageszentrum des Bezirksseniorenheimes Freistadt von fachlich ausgebildetem Personal betreut werden. Die Tagesgäste verbringen dabei gemeinsam mit den Heimbewohnern einen abwechslungsreichen Tag in einem der sechs Wohnbereiche des neu errichteten Hauses. Persönliche Pflege und Betreuung können die Tagesgäste ebenso in Anspruch nehmen wie die Verköstigung mit frisch zubereiteten Speisen und die Teilnahme an gemeinschaftlichen Aktivitäten wie Seniorengymnastik, Singrunden oder die Pflege von sozialen Kontakten beim nachmittäglichen Kaffeeplausch. Externe Dienstleistungen wie Fußpflege oder Friseur stehen auf Voranmeldung zur Verfügung.

Die Kosten für die im Tageszentrum verbrachten Aufenthalte werden sozial gestaffelt berechnet und richten sich in ihrer Höhe nach dem monatlichen Nettoeinkommen sowie der jeweiligen Pflegestufe der betreuten Personen. Interessenten steht Heimleiterin Luzia Hemetsberger für nähere Auskünfte zur Verfügung.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freistadt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at