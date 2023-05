Tageszentrum bringt Freude in Alltag

Viele Jahre besuchte Maria Prinz das Tagesbetreuungszentrum (TBZ) für ältere Menschen in Perg. Seit einem Monat verbringt sie zwei Tage in der Woche im neu eröffneten TBZ im Seniorenheim Grein, weil es für die Bad Kreuznerin eine kürzere Anfahrt bedeutet. Dort hat sie sich schnell eingewöhnt.

Hoch motivierte Betreuung

Maria Prinz ist sozusagen eine "Frau der ersten Stunde" des neuen Tagesbetreuungszentrums in Grein. Denn sie zählt zu jenen sieben Personen, die bereits am Eröffnungstag, dem 3. April, die liebevoll adaptierten Räumlichkeiten des Seniorenheimes Grein in Anspruch genommen haben. Jeden Montag und Mittwoch begleiten hier mehrere speziell für diese Aufgabe ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes die Tagesgäste. "Dank einer intensiven Bewerbung unseres Angebotes haben sich von Anfang an ausreichend Gäste bei uns eingefunden", sagt die TZB-Leiterin Tanja Härtl, Fachsozialbetreuerin für Altenarbeit (FBA).

Sie habe sich den Wechsel vom Tagesbetreuungszentrum Perg hierher nach Grein gut überlegt, sagt Maria Prinz. "Ich habe mich in Perg sehr wohlgefühlt und dort auch zahlreiche Freundschaften geschlossen. Aber zum Glück habe ich auch die anderen Tagesgäste hier in Grein schnell ins Herz geschlossen. Tanja Härtl und ihr Team haben es mir leicht gemacht, mich hier vom ersten Tag an wohlzufühlen", strahlt Prinz mit den ersten Frühlingssonnenstrahlen um die Wette.

Wie sich nun herausstellt, war die anfängliche Sorge, dass sich zu wenige Klientinnen und Klienten für das neue Angebot einer Tagesbetreuung interessieren könnten, unberechtigt. "Wir konnten gleich vom ersten Tag an mit sieben Personen beginnen. Aber wir haben genügend Platz, um noch einige weitere Interessenten aufnehmen zu können", sagt Tanja Härtl. Wer also Interesse an einem Besuch im neuen TBZ in Grein hat, ist jederzeit herzlich willkommen. Geöffnet ist jeden Montag und Mittwoch von 8 bis 17 Uhr. Informationen zu Besucher-Anmeldungen oder einer freiwilligen Mitarbeit erteilt das Team des Roten Kreuzes telefonisch unter 07262 / 544 44 20, oder per Mail:

pe-tagesbetreuung@o.roteskreuz.at

