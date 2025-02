Tagebuch eines Mühlviertler Bauernals zeitgeschichtliches Dokument

Ignaz Fuchs war kein Bauer wie jeder andere im bewegten 20. Jahrhundert. Was ihn von seinen Standesgenossen im Oberen Mühlviertel unterschied, ist die Tatsache, dass er sein Leben in einem Tagebuch verewigt hat - zu einer Zeit, in der das Lesen und Schreiben oft noch bestenfalls als lästige Pflichtübung gesehen wurde. Chronist, Freigeist, Philosoph war er, der Bauer in Stierberg in der Gemeinde Peilstein. Felix Grubich hat sich für den Bezirksheimatverein um die Geschichte des schreibfreudigen Bauern angenommen. Herausgekommen ist ein Buch, in dem die handschriftlichen Aufzeichnungen des Ignaz Fuchs aufgearbeitet sind.

"Es ist sehr selten, dass ein Bauer ein Tagebuch schreibt. Die Lebenserinnerungen von Ignaz Fuchs sind eine Zeitreise vom Ende des Kaiserreichs Österreich-Ungarn, über den Staat Österreich in der Zwischenkriegszeit bis zum Einmarsch Hitlers in unsere Heimat und den Geschehnissen während des Krieges in Peilstein und im Dorf Stierberg", fasst Felix Grubich zusammen. Den Bauern Ignaz Fuchs kannte er noch persönlich. Dessen handschriftlichen Aufzeichnungen hat er für das Buch gemeinsam mit Elfriede und Ignaz Märzinger abgetippt. Der Großteil wurde ganz bewusst im Originaltext belassen. "Die Ereignisse des Zeitgeschehens werden also aus seiner Sicht der Nachwelt überliefert", sagt Grubich. Diesen Standpunkt müsse der Leser einnehmen.

Das Hardcover-Buch, das vor Ostern erhältlich sein wird, erzählt von der Jugend des 1904 geborenen Mühlviertlers, der in Zeit aufgewachsen ist, die werder wirtschaftlich, noch gesellschaftlich leicht gewesen ist.

Von seinem Glauben und der Kirche berichtet er ebenso kritisch, wie von den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges in Peilstein; Er erinnert sich an die Verhaftung von fünf Peilsteiner Bürger, die ihr Hab und Gut retten wollten und an das Schicksal der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen. Aber auch die Übernahme des Mühlviertels durch die Russen ist schriftlich festgehalten. "Seine Aufzeichnungen hat er überwiegend am Abend und in der Nacht gemacht – damit hat er seine Gedanken sortiert", weiß Felix Grubich, der aus diesen Lebenserinnerungen nun ein zeitgeschichtliches Dokument geschaffen hat.

