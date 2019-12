Tag für Tag 100 Patiententransporte

Auf ein arbeitsreiches Jahr blickt das Team des Roten Kreuzes im Bezirk Perg zurück. Rund 30.000 Patientinnen und Patienten wurden in den vergangenen zwölf Monaten im Rettungs- und Krankentransportdienst zu ärztlichen Behandlungen und Kontrollen gebracht – das sind fast 100 Personen pro Tag.

Nicht minder beeindruckend fällt die Bilanz der in Perg stationierten Notarzt-Mannschaft aus, die mit ihrem Fahrzeug zu 1130 Einsätzen ausrücken musste. Als Stütze des Sozialsystems in der Region erwiesen sich darüber hinaus die freiwilligen Helferinnen und Helfer beim Essen auf Rädern, die 2019 110.000 warme Mahlzeiten auslieferten – eine Steigerung von zehn Prozent im Vergleich zum Jahr 2018.

Diese Herausforderungen anzunehmen, sei die Stärke des Rotkreuz-Teams im Bezirk Perg, sagt Bezirksgeschäftsleiter Christian Geirhofer: "Kontinuität und Verlässlichkeit sind zwei Attribute, die unsere Arbeit im Bezirk Perg recht gut beschreiben."

Um diese Arbeit auch in der Zukunft leisten zu können, kommt der Nachwuchsarbeit und Ausbildung ein enormer Stellenwert zu. Deshalb hat das Jugendrotkreuz heuer mit der Initiative "Schüler retten Leben" einen Schritt in die Schulklassen gewagt: Alle Schülerinnen und Schüler werden in zwei Unterrichtseinheiten im Jahr in Erster Hilfe geschult. In jeder Schule wurden Lehrkräfte ausgebildet, die diese wertvollen Schulstunden im Dienst der Nächstenliebe leiten. Aber nicht nur die Schülerinnen und Schüler sollen ihren Teil beitragen: Auch der Lehrkörper wird sich am Projekt beteiligen und sich zwei Stunden im Jahr der Ersten Hilfe widmen.

Wie stark das Jugendrotkreuz im heimischen Schulwesen verankert ist, zeigte die Beteiligung beim Erste-Hilfe-Bezirksbewerb in St. Georgen am Walde: 58 Bewerbsgruppen standen dabei am Start. Inklusive Organisationsteam und Helfer waren bei diesem Bezirkstag 500 Personen im Einsatz. Wie Jugendliche und Erwachsene in Teams zusammenarbeiten, wurde im neuen Bewerbsformat "RESCOM" vorgezeigt, bei dem in Waldhausen Teams aus je zwei Sanitätern und zwei Jugendlichen bei fünf Stationen ihr Können unter Beweis stellten.

Ein Jahr der Jubiläen

Das Jahr 2019 war für das Rote Kreuz im Bezirk aber auch ein Jahr der Jubiläen: Die Ortsstelle St. Georgen am Walde feierte heuer ihren 40. Geburtstag. Auf 20 Jahre Arbeit für die Mitmenschen konnte das Team der Ortsstelle Machland in Baumgartenberg zurückblicken. Ebenfalls seit 20 Jahren gibt es die Ortsstelle in Katsdorf. Höhepunkt bei den Jubiläumsfesten war aber die 50-Jahr-Feier der Ortsstelle Waldhausen, die im März 1969 mit einem Telefondienst im Gasthaus Schauer ihren Anfang nahm.

