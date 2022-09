Tag des Denkmals: Vom Kirchenhäuslmuseum bis zum Memorial

Das Stift Schlägl in Aigen-Schlägl (Führungen um 11 und um 14 Uhr), die Burgruine Lichtenhag in Gramastetten, das Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt (u.a. mit Führungen um 13 und um 15 Uhr sowie einem Vortrag von Architekt Herbert Pointer über den Umbau des WSG-Gebäudes in der Böhmergasse 9 ab 13 Uhr), das Alte Rathaus und das Stadttheater Grein, der Landschaftsteich beim Kulturwirtshaus Pammer in Hirschbach, das Hagerhaus Stöckl in Kefermarkt, das Memorial Gusen in Langenstein, die Pfarrkirche und das Rauscherhaus in Mauthausen (Führung um 14 Uhr), Neufelden (Ortsrundgang um 10 und um 14 Uhr), die Villa Sinnenreich in Rohrbach (Führung um 14 Uhr) und schließlich das Kirchenhäuslmuseum in St. Oswald bei Freistadt (Führung um 14 Uhr).