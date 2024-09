"Tag des Denkmals" rückt das alte Handwerk in den Blickpunkt

Rohrbach-Berg. Der Tag des Denkmals am Sonntag, 29. September, soll das kulturelle Erbe in den Blickpunkt rücken. Das Team der Stadtgeschichte Rohrbach-Berg will im Stadtgeschichte-Raum im Untergeschoß des Stadtamtes dabei die Geschichte des alten Handwerks erzählen.

Dazu wird auch in einem Vortrag die Topothek, eine kostenlose Internet-Plattform, auf der historisches Material aus der Region in Form von Fotos, Videos und Dokumenten ganz leicht gefunden werden kann, vorgestellt.

Handwerk hat viel Tradition und war natürlich auch im Mühlviertel stark verankert. Berufe wie Tischler, Schlosser und Maurer gibt es auch heute noch, doch viele andere Berufe sind verschwunden. Heute gibt es kaum noch Kürschner und Lederer oder Müller, und andere wie Seiler, Weißgerber und Nachtwächter sind, zumindest in unserer Region, ganz verschwunden. Wolfgang Sauber, Archivar des Schlosses Sprinzenstein und Kurator des OÖ Landesarchivs, bietet einen Blick in die Vergangenheit und erzählt vom Leben und Arbeiten in längst vergangenen Zeiten. Spannend dabei wird sicherlich auch sein, einiges über die Lebensweise der alten Handwerker zu hören. Gerade Brauereien hatten in den Mühlviertler Märkten eine große Bedeutung.

Anton Brand, Obmann der Museumsinitiative Rohrbach, ist auch Topothekar von Rohrbach-Berg und kann deshalb aus eigener Erfahrung viel Interessantes aus der Geschichte vorstellen. In "lebendigen" Bildern wird den Besuchern so manches präsentiert, was sicherlich auch viele Erinnerungen hervorrufen wird. Da die Topothek von jedem ganz leicht genützt werden kann, werden auch Fragen bezüglich der Anwendung und Abfrage beantwortet. Albert Ettmayer, Sprecher der Stadtgeschichte Rohrbach-Berg, lädt zum "Tag des Denkmals" in Rohrbach-Berg herzlich ein: "Der Eintritt ist nicht nur kostenlos, sondern das Besondere an diesem Angebot ist, dass erfahrene Historiker und Kenner der lokalen Geschichte sich freuen, über ,altes Handwerk‘ zu erzählen."

Um 11 Uhr werden Fotos und Geschichten zum Thema Handwerk in der Region aus der Topothek von Anton Brand präsentiert. Wolfgang Sauber erzählt ab 14 Uhr vom "alten Handwerk".

Treffpunkt ist im Stadtgeschichteraum – bei freiem Eintritt ohne Anmeldung.

