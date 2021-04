Während in ganz Österreich heuer große Maikundgebungen ausfallen, halten die Sozialdemokraten des Bezirks Perg am Tag der Arbeit fest: In St. Georgen an der Gusen ist am Samstagvormittag ein Maiaufmarsch mit Festreden, Musik und Kundgebung – jedoch ohne anschließendes Beisammensein bei Speisen und Getränken – angesetzt. "Wir planen weiter mit der Feier am Samstag", hieß es gestern auf OÖN-Anfrage aus dem Perger Bezirksparteisekretariat.