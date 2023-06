Täter nach Überfall auf China-Restaurant im Mühlviertel gefasst

Der Mann wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Er habe sich aufgrund von Geldproblemen spontan zu dazu entschlossen, einen Raubüberfall zu verüben, gab ein 26-jähriger Mühlviertler am Mittwoch bei der Polizei zu Protokoll. Der junge Mann aus dem Bezirk Rohrbach war am Dienstagabend, maskiert mit Sturmhaube, in ein China-Restaurant im Stadtzentrum von Rohrbach gestürmt und hatte die Betreiberin mit einer Pistole bedroht. Beute machte er – wie berichtet – keine: Die Lokalchefin griff zum Telefon und drohte damit, die Polizei zu rufen, der Täter ergriff daraufhin die Flucht.

Eine Großfahndung, an der auch die Cobra beteiligt war, brachte bis zum folgenden Morgen keinen Erfolg. Im Laufe des Mittwochs konnte die Tat dann aber geklärt werden. Bei dem 26-Jährigen wurde die Tatkleidung, die Tatwaffe und die Maskierung gefunden. Er wurde festgenommen und mittlerweile über Auftrag der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz überstellt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

