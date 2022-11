Die systematische Ermordung von Zivilisten durch die russische Armee in der Ukraine, Massenverhaftungen und Folter im Iran, die menschenverachtenden Methoden der Schlepper-Mafia - es stand schon einmal besser um die internationale Deklaration der Menschenrechte. Diese nüchterne Bestandsaufnahme prägte auch die zahlreichen Beiträge bei der Eröffnung des Symposiums für Menschenrechte am Donnerstagabend im Johann-Gruber-Pfarrheim von St. Georgen an der Gusen.