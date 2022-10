Symposium für Menschenrechte steht erstmals unter UNESCO-Schutzschirm

Eine Region, die eine dunkle Vergangenheit ihr Eigen weiß, aber gerade deshalb Brücken in eine gerechte Zukunft bauen möchte: So werden sich Mauthausen, Gusen und St. Georgen Anfang November bei der sechsten Auflage des internationalen Menschenrechte Symposiums präsentieren. Etwa 1300 Teilnehmer werden an den fünf Veranstaltungstagen erwartet: bei historischen Rundgängen, Workshops und kulturellen Akzenten, die jene Würde des Menschen betonen, die in der Konvention für Menschenrechte festgeschrieben ist.

UNESCO-Kommission als Partner

Erstmals steht das Symposium unter der Schirmherrschaft der Österreichischen UNESCO-Kommission. Die Verknüpfung von historischer Verantwortung mit Initiativen für einen nachhaltigen Frieden habe zu dieser Entscheidung beigetragen, heißt es in einer offiziellen UNESCO-Begründung.

„Wie sich das Symposium seit seiner ersten Austragung entwickelt hat, ist in jeder Hinsicht erstaunlich“, sagte der Mauthausener Bürgermeister Thomas Punkenhofer bei der Präsentation des diesjährigen Programms. „Aber leider ist es so, dass uns die globale Situation Jahr für Jahr einholt.“ Das gelte auch für den diesjährigen inhaltlichen Schwerpunkt, der sich Artikel fünf der Konvention der Menschenrechte widmet: „Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.“ Man müsse nicht lange nachdenken, um aktuelle Beispiele der Missachtung dieses Rechts aufzählen zu können, so Punkenhofer: „Sowohl die Grausamkeiten in der Ukraine als auch ganz aktuell der Tod von Mahsa Amini im iranischen Polizeigewahrsam, weil sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen hat.“

Schauplätze des Symposiums sind neben den regionalen Gedenkstätten unter anderem das Papa-Gruber-Pfarrheim, das Haus der Erinnerung in St. Georgen sowie der Donausaal und die Mittelschule Mauthausen. „Ein derart großes Ereignis wie das Menschenrechte Symposium kann nur gelingen, wenn es eine starke Unterstützung vor Ort gibt. Das ist in allen drei Gemeinden der Fall“, sagt Andrea Wahl, Geschäftsführerin der Bewusstseinsregion Mauthausen - Gusen - St. Georgen.

Sorge um finanzielle Zukunft

Die Freude darüber kann aber nicht die prekäre finanzielle Situation überdecken, in der sich die Bewusstseinsregion befindet. „Wir versuchen, uns mit EU-geförderten Projekten halbwegs über Wasser zu halten. Auch die Bürgermeister des Bezirks Perg haben uns zuletzt unter die Arme gegriffen. Leider gibt es weder vom Land Oberösterreich noch von der Republik eine nachhaltige Dotation unserer Arbeit“, sagt Christian Aufreiter. Der Bürgermeister von Langenstein ist aktuell ehrenamtlicher Vorsitzender der Bewusstseinsregion. Dabei könne die Region angesichts des heuer erfolgten Ankaufs zusätzlicher Grundstücke am Areal der Gedenkstätte Gusen durch die Republik ein wichtiges Bindeglied zur örtlichen Bevölkerung bilden.