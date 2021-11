Symposium für Menschenrechte schärfte Blick für Sklaverei, Ausbeutung und Zwangsarbeit

Rundgänge, Workshops, Ausstellungen, Vorträge und künstlerische Beiträge zum Thema „Zwangsarbeit“ bot das diesjährige Menschenrechte Symposium, das in den vergangenen Tagen in der Bewusstseinsregion Mauthausen, Gusen und St. Georgen ausgetragen wurde. War man vor einem Jahr mitten im Lockdown noch zur Gänze in die digitale Welt ausgewichen, so konnte heuer wieder ein Großteil der rund 40 Programmpunkte wieder in Präsenzform abgehalten werden. Trotzdem war es für das Organisationsteam rund um Andrea Wahl alles andere als einfach, den Betrieb eines internationalen Symposiums –mit Gästen aus Italien und Tschechien – mit den Herausforderungen einer Pandemie in Einklang zu bringen. „Alles in allem durften wir uns über etwa 1300 Besucher bei den Veranstaltungen vor Ort und mehr als 500 Zugriffe bei unseren Livestrams freuen“, sagt Wahl.

Inhaltlich spannte das Symposium einen Bogen von der unmenschlichen Zwangsarbeit während der NS-Zeit bis zu modernen Ausformungen von Versklavung und Ausbeutung: Vom Menschenhandel im Bereich der Sexarbeit bis zu Kinderarbeit und der Arbeit von Scheinselbständigen in der 24-Stunden-Betreuung. Dies sei natürlich ein globales Problem. Solange T-Shirts in Österreich um drei Euro verkauft werden, könne man sich vorstellen, wie viel eine Arbeiterin in Bangladesh oder Guatemala verdient. Darauf wies bei der Abschlussveranstaltung am Dienstagabend auch Ingrid Gumplmaier-Grandl hin, die sich mit ihrer Initiative „Fairytale FAIR Fashion“ für mehr Fairness im Modehandel einsetzt: „Näherinnen, die 16 Stunden am Tag arbeiten müssen, an ihrem Arbeitsplatz auch schlafen und kaum genug zum Überleben haben. Das ist nichts Anderes als Sklaverei – man nennt diese Menschen halt beschönigend menschliche Produktionsfaktoren.“

Abgeschlossen wurde das Symposium am Dienstagabend – dem Jahrestag der Novemberprogrome 1938 - mit einer öffentlichen Aktion vor dem Langensteiner Gemeindezentrum. Hier wies Robert Eiter, Sprecher des OÖ. Netzwerks gegen Rassismus und Rechtsextremismus, auf die zuletzt wieder steigende Anzahl von Straftaten nach dem NS-Verbotsgesetz hin. Gerade der Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St. Georgen komme hier eine besondere Rolle zu, auf diese Gefahr von Rechts unermüdlich hinzuweisen.