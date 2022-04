Nach zwei Niederlagen in Serie hat Freistadt in der Bezirksliga Nord etwas den Anschluss an die Spitze verloren. "Sechs Punkte aus fünf Spielen ist definitiv zu wenig, wenn man um den Aufstieg mitspielen will, das ist uns allen bewusst", ist Freistadts Sportlicher Leiter Eric Rössl mit dem Start in die Rückrunde nicht zufrieden. Heute gegen Hofkirchen müssen drei Punkte her. "Gegen Hofkirchen möchten wir an die zweite Halbzeit vom Spiel gegen Arnreit anknüpfen.