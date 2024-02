Summerauerbahn in der Warteschleife: "Das ist doch ein Schildbürgerstreich"

Schmerzlich vermisst wird im Unteren Mühlviertel das Projekt Summerauerbahn in dem vergangene Woche von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und ÖBB-Chef Andreas Matthä präsentierten "Zielnetz 2040" der wichtigsten Schienenprojekte für die nächsten 15 Jahre. Damit der zweigleisige Ausbau der Summerauerbahn seine volle Wirksamkeit entfalten könne, brauche es noch eine engere Abstimmung mit der tschechischen Bahn, so Gewessler. Das Projekt werde nach 2040 in Angriff genommen.