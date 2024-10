Süße Hilfsaktion für Hochwasser-Opfer

Im Akkord hat das Team der Greiner Traditionskonditorei Schörgi zwei Tage lang Schaumrollen für einen guten Zweck gefüllt, um mit dem Verkaufserlös Geschädigten der Hochwasserkatastrophe in Niederösterreich zu helfen. Nachdem die süßen Schmankerl regen Absatz fanden, konnten Oliver und Helmut Schörgi ihrer Spendenbox die Summe von 4571,05 Euro entnehmen. Dieses Geld soll Familien aus der besonders betroffenen Gemeinde Markersdorf-Haundorf zur Verfügung gestellt werden.

"Wir waren im Jahr 2002 selbst ganz stark vom Hochwasser betroffen und standen praktisch vor dem Nichts. Seit 2013 sind wir, wie viele andere Greiner Betriebe auch, durch den Machland-Damm recht gut geschützt. Auch heuer hat dieser Damm zum Glück wieder gehalten", sagt Oliver Schörgi über die Motivation für diese Spendeninitiative.

Geht es nach Schörgi, soll die Greiner Spendenaktion noch ausgeweitet werden. Gemeinsam mit Bürgermeister Rainer Barth hat der Konditor eine Rundmail an Greiner Betriebe verschickt, in der er um weitere Unterstützung wirbt, um möglichst vielen vom Hochwasser betroffenen Familien in Niederösterreich unter die Arme greifen zu können. Sobald eine ausreichende Zahl an Rückmeldungen da ist, soll entschieden werden, wer den Spendenbetrag erhalten wird und wie das Geld konkret aufgeteilt werden soll.

