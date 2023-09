Sturmlauf auf den Gipfel

Exakt 450 Läuferinnen und Läufer haben sich am Samstag den Herausforderungen des Biogena Sternsteintrails gestellt: Unter dem Motto "Von der Stadt auf die Alm – im Wander- oder im Laufschritt" ging es dabei vom Zentrum der Landeshauptstadt Linz bis zum Gipfel des Sternsteins. Bereits in den frühen Morgenstunden brachen die ersten Teilnehmer auf, um das Ziel am 1122 Meter hohen Sternstein zu erreichen. Für den dazu erforderlichen Energienachschub garantierten vier Labstationen. Organisator Christoph Hain zeigte sich vom Durchhaltevermögen und der positiven Einstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeistert und verwies darauf, dass man mit 365 Aktiven auf der gesamten Marathondistanz nun der zweitgrößte Marathon in Oberösterreich sei.

