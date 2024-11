Stundenlanger Einsatz nach schwerem Unfall auf der B3 bei Saxen

Mehrere Notarzt- und Rettungsteams, Kräfte von vier Feuerwehren und die Polizei standen am Montag nach einem Unfall an der B3 im Einsatz: Im Gemeindegebiet von Saxen ware gegen 13:30 Uhr ein Pkw und ein Kleinbus zusammengestoßen, drei Beteiligte wurden verletzt.

Mitglieder der Feuerwehren Grein, Klam, Reitberg und Saxen mussten zwei Insassen aus den schwer beschädigten Fahrzeugen befreien. Die Verletzten wurde von Notärzten aus Perg und Amstetten, dem Team des Rettungshubschraubers C15 und Sanitätern des Roten Kreuz versorgt. Ersten Informationen zufolge wurde eine Person per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht, zwei weitere per Rettung.

Videoaufnahmen zeigen den Einsatz:

Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde die B3 im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Gegen 17 Uhr waren weiterhin drei Feuerwehren vor Ort. Eine großräumige Umleitung wurde eingerichtet. Die Polizei hat Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache aufgenommen.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

