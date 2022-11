Studie: Trockenheit hat das östliche Mühlviertel im Griff

Der Sommer 2022 war europaweit betrachtet einer der wärmsten in der Messgeschichte. Laut Klimaforschern der ETH Zürich werden Rekordtrockenheit und -dürren auf der Nordhalbkugel immer öfter eintreten. In Oberösterreich erwiesen sich in den vergangenen Jahren vor allem das östliche Mühlviertel und das Machland als besonders niederschlagsarm.