Strukturreform im Dekanat Perg: Pfarrvorstand ernannt

Im September hat das Dekanat Perg den Strukturprozess zur Gründung einer gemeinsamen Pfarre und 14 Pfarrgemeinden begonnen. Seit 31. Jänner stehen nach Abschluss eines Hearing-Prozesses auch jene Personen fest, die das Führungsteam dieser Pfarre bilden werden. Es sind dies Pfarrer Konrad Hörmanseder, Pastoralvorstand Josef Froschauer und Verwaltungsvorstand Karl Kriechbaumer.

Konrad Hörmanseder (geboren 1963) stammt aus Dorf an der Pram (Bezirk Schärding). Nach der Facharbeiterprüfung als Maschinenschlosser (1982) legte er die Studienberechtigungsprüfung in Wien ab, trat 1988 in das ins Priesterseminar Linz ein und studierte katholische Fachtheologie in Linz und München (1988 – 1994). 1995 wurde er zum Priester geweiht Nach Stationen in Neukirchen am Walde, Welsund Mondsee wurde er 2001 zum Pfarrer von Perg bestellt. Seit 2005 ist er zusätzlich Pfarrprovisor in Pergkirchen, seit 2012 Pfarrprovisor in Allerheiligen und seit 2014 Pfarrprovisor in Münzbach. Im Jahr 2010 wurde Konrad Hörmanseder Nachfolger von Johann Zauner als Dechant des Dekanats Perg.

Josef Froschauer (geboren 1974) wuchs in Mitterkirchen auf. Er ist diplomierter Pastoralassistent und arbeitete in verschiedensten kirchlichen Aufgabengebieten, aktuell als Referent für Seelsorgeteams, Gemeindeentwicklung und Kommunikation im Fachbereich Ehrenamt und Pfarrgemeinde der Diözese Linz.

Karl Kriechbaumer (geboren 1978) absolvierte eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Nach der Berufsreifeprüfung besuchte er die Gemeindeverwaltungsschule und war zunächst Vertragsbediensteter, später Amtsleiter am Gemeindeamt in Rechberg. Seit 2023 arbeitet er als Pfarrverwalter für die Pfarren Perg, Allerheiligen, Münzbach und Pergkirchen. Er lebt mit Frau und Tochter in Rechberg, wo er sich auch ehrenamtlich in der Pfarre engagiert.

Das Leitungsteam (Pfarrer, Pastoralvorstand, Verwaltungsvorstand) wird in Zusammenarbeit mit allen durch die Taufe Berufenen das gesamte kirchliche Geschehen in der künftigen Pfarre verantworten. Dem Pfarrer obliegt die Gesamtverantwortung der pastoralen Sorge für die Menschen in der Pfarre, die gemeinsam mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter wahrzunehmen ist. Die Funktion des Pastoralvorstandes wird von einer theologisch qualifizierten und in der Seelsorge erfahrenen Person übernommen. Der Verwaltungsvorstand kümmert sich um budgetäre, administrative, bauliche und juristische Belange.

Im Herbst 2024 nehmen Pfarrer und Vorstände ihre Arbeit im gemeinsamen Büro in Perg auf. Eine ihrer ersten Aufgaben wird es sein, mit den hauptamtlich Mitarbeitenden in den derzeitigen Pfarren die konkreten Aufgaben zu besprechen, im Sinne des Pastoralkonzeptes die Schwerpunkte anzugehen und durch die personelle sowie thematische Vernetzung ein stärkeres Bewusstsein für den gemeinsamen pastoralen Handlungsraum zu schaffen.

Die rechtliche Gründung als Pfarre wird mit 1. Jänner 2025 erfolgen. Diesen Umstellungsprozess sollen bis 2028 alle Dekanate bzw. Pfarren in der Diözese Linz durchlaufen haben.



